Setzt Goldman Sachs bald auf Bitcoin und Ethereum?

David Solomon, der CEO und Chairman der renommierten Investmentbank, erklärte am Dienstag in einem Interview auf einem Reuters-Event, dass Goldman Sachs Interesse an Bitcoin und Ethereum signalisiert, sofern es regulatorische Klarheit gibt.

"Sollten die regulatorischen Rahmenbedingungen es zulassen, würden wir unsere Möglichkeiten zur Teilnahme an den Märkten für Bitcoin und Ethereum prüfen", so Solomon.