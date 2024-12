Darum rauscht AppLovin nach unten

AppLovin erlebte am Montag seinen schlechtesten Tag seit über zwei Jahren. Die Anteilsscheine des Börsenlieblings rauschten zeitweise um bis zu 18 Prozent in den Keller. Danach erholte sich die Aktie noch etwas, schloss aber bei einem Minus von 14,7 Prozent.

Die Anleger flohen aus den Papieren, da der App-Spezialist nicht in den S&P 500 aufgenommen wurde. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen Unternehmen eine Marktkapitalisierung von mindestens 18 Milliarden US-Dollar aufweisen. AppLovin galt allgemein als heißer Kandidat für die Aufnahme in den S&P 500, da seine Aktien in diesem Jahr um rund 783 Prozent gestiegen sind und die Marktkapitalisierung bereits bei 114,95 Milliarden US-Dollar liegt. Umso mehr waren die Anleger überrascht.