China erwägt Yuan-Abwertung in Reaktion auf mögliche US-Zölle unter Trump

Wenn China seine Währung zu stark abwertet, könnte dies zu einer Eskalation von Zöllen und Importbeschränkungen durch andere Handelspartner führen.

Im Rahmen einer Sitzung des Politbüros kündigte China eine lockere Geldpolitik an – die erste Lockerung seit 14 Jahren. Gleichzeitig verzichteten hochrangige Beamte darauf, die übliche Verpflichtung zur Stabilität des Yuan zu bekräftigen. Analysten des China Finance 40 Forums empfehlen in einem Bericht sogar, die Bindung des Yuan an den US-Dollar vorübergehend aufzugeben und stattdessen an einen Korb anderer Währungen wie den Euro zu knüpfen.

Eine Quelle, die mit den Überlegungen der People's Bank of China (PBOC) vertraut ist, sagte, dass die Zentralbank eine Abwertung des Yuan auf 7,5 pro US-Dollar in Betracht zieht – ein Rückgang um rund 3,5 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Während Trumps erster Amtszeit hatte der Yuan in Reaktion auf die Handelskonflikte bereits um mehr als 12 Prozent an Boden verloren.

Wirtschaftliche Folgen und Risiken

Eine schwächere Währung könnte die Exporteinnahmen steigern und die Importpreise erhöhen, was wiederum den Deflationsdruck in China verringern würde. Gleichzeitig könnte eine Abwertung helfen, das Wachstumsziel von 5 Prozent für 2025 zu erreichen, so Experten. Die chinesischen Exporte sind im November stark zurückgegangen, was den Druck auf die Regierung erhöht, den Außenhandel zu schützen.

Reaktionen auf den Märkten

Die Spekulationen über eine Abwertung des Yuan haben bereits Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Der Yuan fiel nach der Nachricht. Auch der koreanische Won sowie die australischen und neuseeländischen Dollar, die stark von der chinesischen Wirtschaft abhängen, verloren an Wert.

Analysten prognostizieren, dass der Yuan bis Ende 2025 auf 7,37 pro US-Dollar abwerten könnte, abhängig von der Schärfe und Geschwindigkeit der von Trump angekündigten Zölle:

Während die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen einer solchen Abwertung noch unklar sind, signalisiert die aktuelle Strategie Chinas eine zunehmende Bereitschaft, den Yuan als wirtschaftspolitisches Instrument einzusetzen, um auf wachsenden Druck aus den USA zu reagieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion