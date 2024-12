Nach Top-Bildung: Kann man diese Überflieger-Aktie endlich shorten?

Nicht nur konnte das Unternehmen seine Schulden restrukturieren und seine Ertragslage deutlich verbessern, auch die Aktie legte sich ordentlich ins Zeug – und kletterte gegenüber ihrem Allzeittief um mehr als 6.000 Prozent. Allein in den vergangenen 12 Monaten wuchs der Kurs um 500 Prozent .

Es ist eine der aufsehenerregendsten Turnaround-Stories der vergangenen Jahre. Stand der US-Gebrauchtwagenhändler Carvana zum Jahreswechsel 2022/23 noch vor der Pleite, was der von 377 auf 4 US-Dollar abgestürzte Aktienkurs reflektierte, gelang seither eine atemberaubende Aufholjagd.

Das könnte die Short-Chance sein, auf die viele Anleger gewartet haben!

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung ist das aktuelle Kursniveau jedoch nicht gerechtfertigt. Die Aktie handelt zum 87-fachen der im kommenden Jahr erwarteten Gewinne – und das trotz einer wachsenden Zahl an geplatzten Finanzierungen und höheren Delinquenz-Raten. Ähnlich dramatische Missverhältnisse zeigen sich auch bei anderen Bewertungskennziffern.

Viele Anleger stehen daher schon seit geraumer Zeit für einen Short-Einstieg in den Startlöchern. Die Gelegenheit für einen solchen könnte, wie der Blick in den Chart zeigt, nun endlich gekommen sein!

Top-Bildung bietet Chancen zur Unterseite

Auf den ersten Blick deutet im Jahreschart angesichts des unaufhaltsamen Kursanstieges nicht viel auf eine mögliche Trendwende zur Unterseite hin. Bei genauerem Hinsehen zeigen sich jedoch Schwächen. Zwar ist der Aufwärtstrend grundsätzlich durch die technische Indikation unterstützt worden, da sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD eigene Aufwärtstrends verzeichnet haben.

Insbesondere der RSI konnte sich auf seinen Hochs jedoch nicht weiter steigern. Somit sind die Verlaufshochs der Aktie beziehungsweise vor allem das zuletzt markierte Jahreshoch bei 268,34 US-Dollar technisch nur unzureichend bestätigt.

Im Bereich von 250 US-Dollar trifft Carvana außerdem auf einen übergeordneten Widerstand, dazu gleich mehr im Drei-Jahres-Chart. Dieser ist aktuell vor allem auch deshalb von Bedeutung, weil der Kurs ein mögliches Island-Reversal andeutet. Die aktuell zu beobachtende Top-Bildung ist nach einem Aufwärts-Gap entstanden, dem es an Anschlusskäufen fehlt. Sollte es nun zu einer Kurslücke nach unten kommen, könnte rasch eine Verkaufswelle mit Stopp-Loss-Lawine anrollen.

Bearishe Divergenzen und potenzielles Island-Reversal

Technisch kann die Kurserholung der vergangenen zwei Jahre durchaus begründet und mit einer Untertassenformation erklärt werden. Nach einer ausgedehnten Bodenbildung arbeiten die Käufer demnach an der rechten Flanke der Kursformation. Zum anhaltenden Erfolg des Vorhabens der Bullen hat außerdem beigetragen, dass die Aktie bei Korrekturen immer wieder auf Kaufinteresse an der 50-Tage-Linie gestoßen ist.

Auch im Wochenchart ist der Aufwärtstrend grundlegend durch die technische Indikation bestätigt worden. Allerdings mit der schon erwähnten Schwäche im RSI, der zudem zuletzt überkauft war. Das gilt auch für den MACD, der nun im Begriff ist, ein Top zu bilden und möglicherweise unter seine Signallinie zu fallen.

Das würde zwar noch keinen Abwärtstrend, aber den Verlust von Aufwärtsdynamik anzeigen. Allein das reicht häufig schon für einen ersten Abwärtsimpuls. In diesem Chart leider nicht darstellbar: Auf Monatsbasis liegt der RSI mit 77 Punkten klar im überkauften Bereich. Zuletzt notierte der RSI vor drei Jahren vergleichbar hoch.

Fazit: Beste Short-Chance seit Monaten!

Anleger, die in der Aktie von Carvana auf eine Short-Chance gewartet haben, könnten diese endlich erhalten. Im Chart zeigen sich erste bearishe Divergenzen, sowie der Verlust von Aufwärtsdynamik insbesondere im Tageschart, wo der MACD bereits unter seine Signallinie gefallen ist.

Zwar liegt übergeordnet ein bullishes Chartbild vor, kurzfristig könnte es aber zu einer Inselumkehr kommen, die ein sehr zuverlässiges Trendwendesignal ist. Für eine solche ist es auch deshalb an der Zeit, weil die Aktie insbesondere auf höheren Zeitebenen bereits stark überkauft ist, wie der Blick in den RSI zeigt.

Wer gegen die völlig aus dem Ruder gelaufene Bewertung des Unternehmens wetten möchte, steht jetzt vor der besten Gelegenheit seit vielen Monaten! Sollte Carvana jedoch ein weiteres Jahreshoch erzielen, dürfte das Short-Setup dahin sein. Stopp-Kurse sollten daher spätestens bei 270 US-Dollar gesetzt werden.

Furchtlose Anleger holen noch mehr raus!

Besonders mutige Trader können mithilfe eines KO-Zertifikates auf die überfällige Korrektur der Aktie wetten. Da Carvana aber ein Wert ist, in dem scheinbar alles möglich ist, sollte auf ein Knockout mit eingebautem Stopp-Loss gesetzt werden, um die Totalverlustgefahr zu minimieren.

Ein hierfür geeignetes KO-Zertifikat ist SJ6424. Da sich die KO-Barriere bei 280,30 US-Dollar vom Basispreis bei 316,37 US-Dollar unterscheidet, ist im Falle eines KO-Ereignisses eine Rückzahlung von 3,44 Euro möglich. Das begrenzt die Verlustgefahr auf 45 Prozent. Zu geringeren Auszahlungen kommt es nur dann, wenn Carvana per Aufwärts-Gap über die KO-Barriere klettern sollte. Das Auszahlungsprofil von SJ6424 ist folgendes:

Szenariotabelle

KO-Zertifikat SJ6424 (KO-Barriere bei 260,30 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Kaufpreis Aktie * 251,13 $ Kaufpreis KO-Zertifikat * 6,29 € KO-Barriere 280,30 $ Basispreis 316,37 $ Laufzeit endlos Verkaufspreis Aktie 200,00 $ 220,00 $ 240,00 $ 260,00 $ 280,30 $ Wertentw. KO-Zertifikat 11,08 € 9,18 € 7,27 € 5,37 € 3,44 € Rendite Aktie -20,4 % -12,4 % -4,4 % +3,5 % +11,6 % Rendite KO-Zertifikat +76,2 % +45,9 % +15,6 % -14,6 % -45,3 %

* Stand: Mittwoch, 11. Dezember, 22:00 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle angegebenen Renditen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion