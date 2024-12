Q3-Zahlen untermalen Unternehmensfortschritte

NurExone Biologic Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die innovative Exosomentherapie von Schäden des zentralen Nervensystems spezialisiert ist, verzeichnete im dritten Quartal 2024 bedeutende finanzielle und vor allem strategische Fortschritte.

Geschäftliche Highlights

Die finanziellen Ergebnisse von NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) für das dritte Quartal bis 30. September 2024 zeigen eine solide Kapitalbasis, die durch zwei erfolgreiche Privatplatzierungen gestärkt wurde. Diese erzielten bis Ende September einen Gesamtbruttoerlös von über 2,68 Millionen US-Dollar, was zu einem beeindruckenden Anstieg der Barmittel auf 2,52 Millionen US-Dollar führte – fast das Fünffache des Vorjahres¹.

Eran Ovadya, Chief Financial Officer von NurExone, erklärte: "Unsere jüngste finanzielle Leistung spiegelt unser Engagement wider, ExoPTEN in klinische Studien zu bringen und gleichzeitig den Betrieb zu rationalisieren und unsere Geschäftsstrategie zu optimieren, um nachhaltiges Wachstum voranzutreiben und langfristigen Erfolg zu sichern."

Doppelter Meilenstein: Orphan Drug Status der EMA und FDA

ExoPTEN ist das Flaggschiffprodukt des Unternehmens. Die auf Exosomen basierende Therapie, die minimalinvasiv verabreicht wird, soll die Neuroregeneration bei akuten Rückenmarksverletzungen fördern. Die präklinischen Testresultate sehen dabei sehr vielversprechend aus: In Tierstudien mit verletzten Ratten konnte beispielsweise ein kurzer, nichtinvasiver Zyklus von ExoPTEN bei 75 % der Tiere die motorischen Funktionen wiederherstellen, was ein großer Erfolg ist.

Dieses Potenzial haben gleich zwei weltweit führende Arzneimittelbehörden honoriert und ExoPTEN den Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen erteilt: Die amerikanische FDA² und die europäische EMA Europa verliehen ExoPTEN den Titel und haben damit einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen gelegt.

Weitere, bedeutende Fortschritte von NurExone beinhalten die Übertragung der Produktion in GMP-konforme Anlagen sowie positive Forschungsergebnisse für einen potenziellen Einsatz von ExoPTEN im wachstumsstarken Glaukom-Markt.

Laut CEO Dr. Lior Shaltiel ist NurExone somit auf dem besten Weg, ExoPTEN in klinische Studien und neue Märkte zu bringen, mit Blick auf nachhaltiges Wachstum und zukünftigen Erfolg. Die Analysten von Zacks Investment Research attestieren NurExone ein entsprechend hohes Kursziel: Am 14. November veröffentlichte Zacks eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,55 USD pro Aktie, was einem Upside von fast 400% zum aktuellen Kurs (Stand: 28. November 2024) entsprechen würde³.

