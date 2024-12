Saisonale Strategien für Handwerksbetriebe - So lasten Sie auch im Winter Ihre Mitarbeiter aus (FOTO)

Hannover (ots) - Die kälteren Tage und kürzeren Arbeitszeiten lassen viele

Handwerksbetriebe in die sogenannte "Winterflaute" rutschen. Die Nachfrage nach

Aufträgen sinkt. Mit der Folge, dass zahlreiche Mitarbeiter nicht richtig

ausgelastet sind. Handwerker neigen dazu, den Winter als schwache Saison

abzutun. Dabei kann die kalte Jahreszeit genauso erfolgreich sein - wenn man die

richtigen saisonalen Strategien kennt.



Es ist allerdings wichtig, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um auch im Winter

den Betrieb am Laufen zu halten und nicht der Konkurrenz hinterherzulaufen.

Nachfolgend erfahren Sie deshalb die besten Methoden, um saisonale Schwankungen

auszugleichen.





Wintertaugliche Dienstleistungen aus dem bestehenden Sortiment identifizierenViele Handwerksunternehmen kennen dieses Problem: Wenn die Temperaturen sinken,scheint auch die Auftragslage in vielen Fällen zu "gefrieren". Sind dieMitarbeiter nicht ausgelastet, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Abgesehendavon, dass für den Betrieb Kosten für unproduktive Arbeitszeit anfallen und eszu Umsatzeinbußen kommt, wirkt sich dieser Zustand auch auf die Zufriedenheitder Mitarbeiter aus. Denn unausgelastete Mitarbeiter sind oft nach einergewissen Zeit demotiviert und unterfordert. Umso wichtiger ist es, dassUnternehmen frühzeitig strategisch planen, damit sie auch im Winter genügendAufträge erhalten.Dazu sollten Unternehmen in einem ersten Schritt prüfen, welche ihrerDienstleistungen unabhängig von Wetterbedingungen umsetzbar sind. Typischerweiseeignen sich dabei vor allem Arbeiten im Innenbereich. So sind zum BeispielArbeiten wie das Streichen von Innenwänden, Verlegen von Fußböden oder derAustausch von Fenstern und Türen unabhängig von der Witterung durchführbar.Diese Dienstleistungen sind in der kalten Jahreszeit besonders gefragt, da vieleHausbesitzer ihr Zuhause für die Weihnachtszeit oder das neue Jahr verschönernmöchten. Gleiches gilt für Wartungs- oder Reparaturarbeiten, wie die Überprüfungvon Heizungsanlagen, Lüftungssystemen oder elektrischen Installationen und dasBeheben von Stromschäden, das Ausbessern von Wänden oder der Austausch defekterInstallationen.Winteraktionen ausreichend vermarktenFalls im bestehenden Sortiment keine wintertauglichen Dienstleistungen enthaltensind, ist es sinnvoll, bewusst neue Angebote zu entwickeln. Diese sollteneinerseits zu den Kernkompetenzen des Unternehmens passen und andererseits einetatsächliche Nachfrage bedienen. Die neuen Dienstleistungen sollten dabei sogestaltet sein, dass sie auch langfristig ins Gesamtportfolio passen.