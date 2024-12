Crash-Gefahr bei Tilray Brands, Canopy Growth, Aurora Cannabis & Co. steigt

Es gibt nur eine Rettung

Der Sektor wartet sehnsüchtig auf die Neueinstufung von Cannabis durch die DEA (Drug Enforcement Administration). Der Prozess läuft. Kürzlich (genauer gesagt am 02. Dezember) wurde die Anhörung abgehalten. Das ist ein eminent wichtiger Bestandteil innerhalb des Klassifizierungsprozesses. Die DEA führt Marihuana (Cannabis) bislang in Schedule I. In dieser Risikoklasse befinden sich Substanzen, wie unter anderem LSD und Heroin. Der Markt hofft auf eine Einstufung in Schedule III. Für die Cannabis-Unternehmen würde eine Neuklassifizierung eine Vielzahl von Erleichterungen mit sich bringen. Die Rahmenbedingungen würden sich deutlich verbessern. Die Chancen für die Unternehmen, nachhaltig Gewinne zu erwirtschaften, wären höher. Salopp formuliert: Eine mögliche Neuklassifizierung ist der vermeintlich rettende Strohhalm, an den sich der Sektor derzeit klammert.

Als der Prozess durch die DEA im Frühjahr angestoßen wurde, war die Euphorie groß. Erst so langsam sickerte die Erkenntnis durch, dass eine Neueinstufung kein Selbstläufer ist. Im schlimmsten Fall bleibt alles beim Alten. Eine endgültige Entscheidung der DEA könnte eine Kauflawine in den Cannabis-Aktie auslösen oder aber eine Verkaufslawine; je nach Ausgang.