Allianz-(Turbo)-Calls mit 102%-Chance bei Kursanstieg auf 315 Euro

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) konsolidierte nach ihrem damaligen Jahreshoch vom 18.10.24 bei 304,30 Euro bis Mitte November auf bis zu 281,10 Euro. Danach setzte die Aktie zu einer Kursrally an, die am 5.12.24 in einem neuen Hoch bei 304,70 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Versicherungsaktie bei 301,60 Euro.

Da die neuen Ziele anlässlich des Kapitalmarkttages weitgehend den Erwartungen entsprechen, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 343 Euro ihre Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie. Kann die Allianz-Aktie in den nächsten Wochen ihr altes Hoch überwinden und danach auf 315 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.