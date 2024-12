Maria Dietz wird 2025 Aufsichtsratschefin von Drägerwerk

washiwashi schrieb 13.07.24, 13:09

Dräger wurde in den letzten 3 Quartalen nicht müde zu betonen, dass die Situation in China allgemein für Medizintechnikunternehmen angespannt ist und sich erst sukzessive wieder entspannen wird. China ist nach Deutschland Drägers zweitwichtiger Markt. Ausserdem hat man die Losung (siehe HV Präsentation) ausgegeben, dass Marge vor Umsatzwachstum gilt. Man nimmt nicht mehr jeden Auftrag an. Daher rühren die quasi unveränderten Umsätze und Auftragseingänge in Q2 yoy. Was wirklich beeindruckend ist, ist doch das Steigern der Marge abzüglich Sondereffekte von 2.4% auf 2,7% (21m EBIT) in Q2 in einer Zeit, in der sehr viele Unternehmen margenseitig unter Druck stehen. Zudem hatte Dräger im letzten Jahr noch von der Abarbeitung von Aufträgen durch wieder bessere Teileversorgung profitiert, somit war der Vergleichszeitraum schon eine sehr hohe Hürde, die aber genommen wurde. Hier wurde sehr viel sowohl auf der Kostenseite als auch auf der Preisqualität in der Erlös Seite erreicht. In der Vergangenheit war mangelndes Umsatzwachstum fast immer ein Garant für einen signifikanten Gewinnrückgang. Man hat diesen aber gesteigert!

Selbst wenn man die 20mio Sondereffekte rausrechnet, sollte Dräger in der Lage sein, trotz nur schwach wachsender Umsätze mehr als 4% EBIT Marge in 2024 (obere Hälfte ) zu generieren. Diese ist ein ganz starkes Signal für ein sehr soliden Gewinnanstieg und Margenanstieg in 2025, wenn sich das Investitionsumfeld post Covid wieder normalisiert und auch ein Beleg dafür, dass die angestrebte EBIT Margen Erhöhung um 1 Prozentpunkt p.a. in den nächsten Jahren nicht aus der Luft gegriffen ist. Der Kurs wird in 12 Monaten jedenfalls wesentlich höher stehen, denn eine anziehende Gewinndynamik verbunden mit nur moderater Bewertung ist ein Garant für eine gute Kursperformance.