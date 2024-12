Tocvan schließt erste Tranche seiner Privatplatzierung über 2,1 Millionen $ ab

Calgary, Alberta – 11. Dezember 2024 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Tranche der im Vorfeld angekündigten und ohne Brokerbeteiligung abgewickelten Privatplatzierung von Wertpapiereinheiten („Einheiten“) abgeschlossen wurde. Im generierten Bruttoerlös in Höhe von 2.105.320 $ (die „Platzierung“) ist auch ein Zeichnungsbetrag von 1.800.000 $ des institutionellen Investors Sorbie Bornholm LP („Sorbie“) enthalten, der sich seit dem Jahr 2022 schon mehrmals an den diversen Privatplatzierungen des Unternehmens beteiligt hat. Im Rahmen der Platzierung wurden insgesamt 4.386.083 Einheiten zum Preis von 0,48 $ pro Einheit ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („Stammaktie“) aus dem Aktienbestand des Unternehmens sowie einem Stammaktienkaufwarrant („Warrant“). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum der Platzierung eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,75 $ zu erwerben.

„Es freut uns sehr, dass wir die erste Tranche abgeschlossen haben und nun den Beginn der RC-Bohrungen in der Erweiterungszone bekannt geben können“, meint CEO Brodie Sutherland. „Diese nächste Bohrphase wird sich auf die unmittelbare Erweiterung der mineralisierten Entwicklungszüge nördlich und nordöstlich der Main Zone konzentrieren und die Abgrenzungen in noch nicht bebohrte Gebiete verschieben. Die aktuellen Ergebnisse der obertägigen Erkundung haben gezeigt, dass sich die Mineralisierung fortsetzt und wir freuen uns schon sehr darauf, weitere Ressourcen erschließen zu können. Unsere Mittel werden in die Intensivierung der Bohrungen, in die Genehmigung neuer Bohrziele im gesamten Erweiterungsgebiet sowie in die Genehmigung und Vorbereitung auf einen geplanten Pilotbetrieb im Jahr 2025 fließen.“

Abbildung 1. Bilder von der Wiederaufnahme der RC-Bohrungen im Gold-Silber-Projekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko.

In Verbindung mit der Platzierung hat das Unternehmen den an der Platzierung beteiligten unabhängigen Vermittlern (Arm's Length Finders) Barprovisionen in Höhe von rund 24.696 $ bezahlt und 51.450 Finders' Warrants („Finders' Warrants“) ausgegeben. Jeder Finders' Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und gegen eine Stammaktie zum Preis von 0,48 $ pro Stück eingelöst werden. Zusätzlich hat Sorbie eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 126.000 $ erhalten, die in Form von 262.500 Stammaktien und 262.500 Warrants zu den vorgenannten Bedingungen entrichtet wurde.

