Amt will Schiffe bis Jahresende von Mosel bekommen Nach dem Unfall an der Schleuse Müden an der Mosel will das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn die festliegenden rund 70 Schiffe bis Jahresende vom Fluss bekommen. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, weil uns ist bewusst, …