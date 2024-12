Clemens Pig als APA-CEO bestätigt

Wien (ots) - Die Eigentümerversammlung der APA - Austria Presse Agentur hat

heute, Mittwoch, Clemens Pig für eine weitere fünfjährige Funktionsperiode als

Vorsitzenden der Geschäftsführung und geschäftsführenden Vorstand bestätigt: Das

gaben Hermann Petz (Moser Holding), Vorsitzender des Vorstands, und Roland

Weißmann (ORF), Vorsitzender des Aufsichtsrats der APA, bekannt: "Clemens Pig

verbindet mit einem vorausschauenden Strategieansatz das zeitlose Wertesystem

des unabhängigen Agenturjournalismus mit innovativen Technologielösungen und

neuen Geschäftsmodellen für das genossenschaftliche Ökosystem der Medien- und

Kommunikationsbranche. Wir freuen uns auf die gemeinsame Fortsetzung dieses

erfolgreichen Weges mit Clemens als APA-CEO", so Petz und Weißmann.



"Die APA-Gruppe zählt heute zu den führenden Nachrichtenagenturen Europas. Ich

freue mich, die Geschäfte und den genossenschaftlichen Grundauftrag der Austria

Presse Agentur auch in den kommenden Jahren in die digitale Zukunft zu führen

und dabei unsere internationale Ausrichtung im redaktionellen Technologie-Sektor

zu stärken. Ich danke der APA-Eigentümerversammlung für ihr Vertrauen in mich",

so der wiederbestellte APA-Geschäftsführer.





