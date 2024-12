LILYSILK feiert ein Jahr des Zurückgebens durch globale gemeinnützige Partnerschaften

NEW YORK, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK feiert sein fortwährendes Engagement für einen positiven Einfluss, indem es ein eindrucksvolles Jahr des Zurückgebens durch strategische Partnerschaften mit führenden gemeinnützigen Organisationen abschließt. Durch die Zusammenarbeit mit Gruppen wie One Tree Planted, National Breast Cancer Foundation (NBCF), World Woman Foundation, I Support The Girls (ISTG) und Baby2Baby setzt sich LILYSILK für umwelt-, sozial- und gesundheitsrelevante Anliegen ein.

Zu den Beiträgen von LILYSILK zu One Tree Planted gehört eine Spende von 20.000 Bäumen im Rahmen der Initiative „Mexico 2023 – Watershed Management" in Veracruz. Damit werden 337.000 Bäume gepflanzt, 234,88 Hektar aufgeforstet und neun Wildtierarten und 221 Familien unterstützt. Darüber hinaus wurden im Rahmen des Projekts 221 Personen geschult, 225 Arbeitsplätze geschaffen und 72 Frauen in sinnvolle Arbeit vermittelt. Diese Erfolge unterstreichen das Engagement von LILYSILK für die Erhaltung der Umwelt und die Stärkung der Gemeinschaft.