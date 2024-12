Neuer Banken-Chefaufseher bei der Bafin

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Die Tatsache, dass Du selbst investiert bist, hindert Dich doch nicht daran konstruktive Beiträge zu schreiben.Was bitte ärgert Dich an der Performance? Ist der Anstieg in den letzten 5 Jahren (ca. Verdreifachung des Kurses) Deines Erachtens zu schnell gegangen?Sorry, aber der Kurs der Commerzbank schwankt aus unterschiedlichen Gründen ebenso wie fast alle Aktienkurse.Falls Du noch nicht so lange dabei sein solltest, dann sollte Dich auch der 1-Jahreschart beruhigen:Meines Erachtens ist die Coba seit einigen Jahren ein vorzügliches Langzeitinvestment mit einem positiven Ausblick.Wenn Dir die oben dargestellte Perfomance nicht reichen sollte, dann solltest Du Dein Glück vielleicht besser woanders suchen.GrußAktienkater