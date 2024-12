Volle Auftragsbücher, wenig Profit - Experte verrät, wie Handwerksunternehmen den Gewinn steigern (FOTO)

Schörfling am Attersee (ots) - Die Auftragslage ist in vielen Handwerksbetrieben

in der heutigen Zeit ausgezeichnet. Aufgrund einer hohen Nachfrage, die einem

geringen Angebot gegenübersteht, können sich die meisten Unternehmen über volle

Auftragsbücher freuen. Dennoch ist es oftmals so, dass die Gewinnspanne niedrig

ist. Dies hat verschiedene Gründe. Vor allem gestiegene Kosten für Material,

Löhne und ein nicht einkalkulierter Mehraufwand bei der Arbeit sorgen dafür,

dass trotz hoher Umsätze nicht genügend Gewinn erwirtschaftet wird.



Um dies zu ändern und erfolgreicher zu wirtschaften, hilft es, zu erkennen, wo

die Ansatzpunkte sind, um den Profit des Unternehmens zu verbessern und dennoch

eine hohe Qualität zu gewährleisten. Eine strategische, langfristige Planung und

Organisation des eigenen Betriebs mit einer effizienten Kostenrechnung hilft, um

den Erfolg des Betriebs auf lange Sicht zu gewährleisten. Der folgende Beitrag

beleuchtet hilfreiche Schritte, mit denen Handwerksunternehmen den Gewinn

steigern.









Ein wichtiger Aspekt bei der Optimierung des Gewinns betrifft die Kosten. Je

transparenter und klarer diese einsehbar sind, desto besser lassen sich

Möglichkeiten der Kostenoptimierung identifizieren. Hierbei hilft es, diese

sorgfältig und detailliert aufzulisten. Eine übersichtliche Kostenaufstellung

zeigt auf, an welchen Stellen unnötige Verluste entstehen und wo der finanzielle

Aufwand gesenkt werden könnte.



Der Einfluss der Preise auf den Gewinn



Qualität hat ihren Preis - dieser Satz sollte als Grundsatz für die Arbeit

fungieren. Häufig achten Handwerksbetriebe auf eine hohe Qualität, setzen den

Preis jedoch zu niedrig an. Wenn die eigenen Leistungen unter Wert verkauft

werden, geht dies zu Lasten des Gewinns. Um das zu verhindern, hilft es, eine

gründliche Preiskalkulation zu erstellen, die die Einflussgrößen aufzeigt und

darlegt, wo der Mehrwert für die Kunden liegt. Dabei kommt es darauf an, dies

überzeugend zu verkaufen und natürlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Das

Ziel sollte somit sein, den richtigen Mittelweg zu finden und Kunden gezielt zu

informieren. Häufig zeigt sich, dass die Qualität einen größeren Einfluss auf

die langfristige Kundenzufriedenheit hat als ein niedriger Preis.



Prozesseffizienz und Verbesserung von Strukturen



Die effizientere Gestaltung von Prozessen, Abläufen und der Organisation ist ein

zentraler Aspekt bei der Gewinnsteigerung in Handwerksbetrieben. Gerade hier

bietet die Digitalisierung eine Menge Potenzial, gleichzeitig gibt es nach wie

vor Unternehmen, in denen die digitale Transformation bislang nicht umgesetzt

wurde. Dies ist jedoch in der heutigen Zeit entscheidend, um auf dem Markt Seite 2 ► Seite 1 von 2



