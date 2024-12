Börsenstart USA - 11.12. - US Tech 100 stark +1,33 %

Der Dow Jones steht bei 44.196,33 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: Salesforce +2,50 %, Boeing +2,09 %, NVIDIA +1,93 %, Amazon +1,85 %, IBM -0,54 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -4,81 %, Travelers Companies -1,47 %, Johnson & Johnson -0,87 %, 3M -0,70 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 21.649,24 PKT und steigt um +1,33 %.

Top-Werte: Broadcom +5,19 %, Alphabet Registered (C) +4,15 %, Alphabet +4,04 %, Mondelez International Registered (A) +3,56 %, Lam Research +3,39 %

Flop-Werte: Booking Holdings -10,21 %, Super Micro Computer -7,70 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,01 %, American Electric Power -1,10 %, CSX -1,09 %

Der S&P 500 steht bei 6.074,56 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: GE Vernova +9,36 %, Broadcom +5,19 %, Henry Schein +4,37 %, Alphabet Registered (C) +4,15 %, Norwegian Cruise Line +4,07 %

Flop-Werte: Booking Holdings -10,21 %, Super Micro Computer -7,70 %, The Hershey -5,74 %, Unitedhealth Group -4,81 %, The Cigna Group -4,07 %