3U Holding: Starke Bilanz

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) überwiegend vor dem Hintergrund der anhaltenden konjunkturellen Schwäche lediglich ein durchwachsenes Zahlenmaterial vorgelegt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.



Nach Analystenaussage bremse das aktuelle Umfeld zwar die Entwicklung bei 3U, mit dem Fokus auf den drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und E-Commerce sei das Unternehmen aber gut aufgestellt, um mittelfristig weiterhin Wachstum und Wertsteigerung zu generieren. Dazu bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 73,5 Prozent, einer Barliquidität von 37,4 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von 18,5 Mio. Euro bilanziell solide aufgestellt. Außerdem halte das Unternehmen 200 Bitcoin und rd. 8,8 Prozent der eigenen Aktien. Bei einem aktuellen Börsenkurs von 1,58 Euro belaufe sich die Marktkapitalisierung der 3U HOLDING AG auf 58,2 Mio. Euro. Dabei entspreche das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 30. September 2024 mit 87,1 Mio. Euro einem Betrag von 2,59 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung sieht der Analyst den fairen Wert des Papiers bei 2,90 Euro (zuvor: 3,30 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.12.2024, 15:55 Uhr)



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 2,90 EUR