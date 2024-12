Automobilwirtschaft wieder stark machen

Berlin (ots) - Angesichts des festgefahrenen Hochlaufs der E-Mobilität ist klar:

Maßnahmen der Politik zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den

Automobilstandort Deutschland sind dringender denn je. Die Zeit zum Handeln ist

jetzt. Vor diesem Hintergrund veröffentlicht heute das Deutsche Kfz-Gewerbe

seine Forderungen für die anstehende Bundestagswahl.



Der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe (ZDK) strebt künftig ein stärkeres

Gehör in politischen Entscheidungsprozessen für die Belange der über 470.000

Beschäftigten und 40.000 Betriebe und Autohäuser an. Ein weiterer zentraler

Punkt der insgesamt zehn Wahlforderungen (https://www.kfzgewerbe.de/verband/verb

andsarbeit/zdk-forderungen-zur-bundestagswahl-2025) des ZDK ist die

zielgerichtete Förderung der erlahmenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen.





"Die Politik muss in der kommenden Legislaturperiode schnellstmöglich dieWeichen dafür stellen, dass das Kfz-Gewerbe als großer Wirtschaftszweig endlichwieder attraktive Rahmenbedingungen vorfindet", sagt ZDK-Präsident Arne Joswig."Mobilität ist mehr als nur ein Grundbedürfnis - sie gehört zum Kern vonFreiheit und Wirtschaft. Und die Politik trägt dabei Verantwortung dafür, dassdiese Freiheit nicht ideologisch durch weitere Verteuerungen der Automobilitäteingeschränkt wird."Ein anderes Schwerpunktthema für den ZDK ist der Zugang zu Fahrzeugdaten. Hiersieht das Kfz-Gewerbe Handlungsbedarf für die Politik, und tritt auf EU-Ebenefür einen diskriminierungsfreien Zugang für Werkstätten und Drittanbieter ein -sowohl zu fahrzeuggenerierten Daten als auch zu Wartungs- undReparaturinformationen.Die weiteren Forderungen des ZDK an die politischen Parteien in Berlin lautenAbbau bürokratischer Hemmnisse, Aufwertung von Ausbildung und technischenBerufen, Sicherung von Fachkräften, Modernisierung der Straßeninfrastruktur undRückkehr zum Prinzip "Straße finanziert Straße", Verknüpfung desIndividualverkehrs mit anderen Verkehrsträgern, Gewährleistung einernachhaltigen und bezahlbaren individuellen Mobilität, Berücksichtigungalternativer Kraftstoffe bei der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs sowie einestarke Vertretung deutscher Verkehrsinteressen durch entscheidungsfreudigeRegierungsvertreter in der EU."Die bevorstehenden Neuwahlen bieten eine große Chance zur Neuausrichtung. AlsZDK wollen wir dabei mitwirken und bieten der Politik gerne unsere Unterstützungan", so Joswig. "Die Interessen unserer mittelständischen Betriebe im Kfz-Handelund Handwerk dürfen nicht mehr länger unter die Räder kommen. Wir wünschen unseine Verkehrspolitik, die sich bei der Gestaltung der Mobilität der Zukunft vonwirtschaftlicher Vernunft und Tatkraft leiten lässt."So auch beim wichtigen Thema Elektromobilität, wo der Einbruch derVerkaufszahlen von vollelektrischen Pkw (BEV) in diesem Jahr den Bedarf anFörderung umso mehr unterstreicht."Leider warten hier unser Kanzler und Vizekanzler auf Europa, statt das Heft desHandelns selbst zu ergreifen. Und Sie tun dies gerade jetzt in der Stunde derNot, wo Beschäftigung und Entwicklung der gesamten Automobilbranche mitAutohandel und Werkstätten wichtige Wachstumsimpulse brauchen", so Joswig. "Wasjetzt gefordert ist, sind Entscheidungen und Führung."