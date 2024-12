Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

11.12.2024 / 16:25 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group AG. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 82.00 price target.



Abstract:

Nine months results were in line with our expectations showing a 31.7% decline in revenue to EUR41.1m (9M/23: EUR60.2m) due to lower income from milestones, and reduced revenue from development of FYB201 (Lucentis biosimilar) and FYB203 (Eylea biosimilar) as planned work on these programs wound down. FYB201 was launched in 2022, and following FDA approval in June 2024 and expected EMA approval in January 2025, the launch of FYB203 is scheduled for next year subject to the outcome of ongoing litigation with Regeneron. Meanwhile, adjusted EBITDA (includes the at-equity accounted result of bioeq AG) fell only slightly to EUR2.9m (9M/23: EUR3.5m). Formycon's most important near-term launch will be the Stelara biosimilar, FYB202, which was approved by both the FDA and the EMA in September 2024. Stelara generated worldwide sales of USD10.9bn in 2023. This compares with USD3.6bn of sales for Lucentis in 2021, the last year before the launch of biosimilars of the drug. Furthermore, Formycon will earn a royalty of 30-40% on FYB202 sales. The current royalty on FYB201 sales is 7-8%. There will be more competition on the Stelara biosimilar market than on the Lucentis biosimilar market. But critically, unlike Roche, whose 2022 launch of the Lucentis successor product, Vabysmo, coincided with the introduction of Lucentis biosimilars, Johnson & Johnson do not have a near-term successor product to Stelara. We expect Formycon to generate triple digit EURm royalties from FYB202 as early as 2026. This compares with our total 2026 royalty forecast for FYB201 (including both top-line and at-equity revenues) of ca. EUR15m. We think the current share price level represents a good opportunity to pick up Formycon stock ahead of the lucrative FYB202 launch. We maintain our Buy recommendation with an unchanged price target of EUR82.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 82,00.

Zusammenfassung:

Die Neunmonatsergebnisse entsprachen unseren Erwartungen und zeigten einen Umsatzrückgang von 31,7 % auf EUR41,1 Mio. (9M/23: EUR60,2 Mio.), der auf geringere Einnahmen aus Meilensteinen und aus der Entwicklung von FYB201 (Lucentis-Biosimilar) und FYB203 (Eylea-Biosimilar) zurückzuführen ist, da die geplanten Arbeiten an diesen Programmen auslaufen. FYB201 wurde 2022 auf den Markt gebracht, und nach der FDA-Zulassung im Juni 2024 und der erwarteten EMA-Zulassung im Januar 2025 ist die Markteinführung von FYB203 für das nächste Jahr geplant, vorbehaltlich des Ausgangs des laufenden Rechtsstreits mit Regeneron. Unterdessen sank das bereinigte EBITDA (einschließlich des at-equity bilanzierten Ergebnisses der bioeq AG) nur leicht auf EUR2,9 Mio. (9M/23: EUR3,5 Mio.). Formycons wichtigste kurzfristige Markteinführung wird das Stelara-Biosimilar FYB202 sein, das im September 2024 sowohl von der FDA als auch von der EMA zugelassen wurde. Stelara erzielte 2023 einen weltweiten Umsatz von USD10,9 Mrd. Zum Vergleich: Im Jahr 2021, dem letzten Jahr vor der Einführung von Biosimilars für Lucentis, lag der Umsatz bei USD3,6 Mrd. Darüber hinaus wird Formycon eine Lizenzgebühr von 30-40 % auf den Umsatz von FYB202 erhalten. Die derzeitige Lizenzgebühr für den Umsatz von FYB201 beträgt 7-8 %. Auf dem Markt für Stelara-Biosimilars wird es mehr Wettbewerb geben als auf dem Markt für Lucentis-Biosimilars. Im Gegensatz zu Roche, dessen

Lucentis-Nachfolgeprodukt Vabysmo 2022 zeitgleich mit der Einführung von Lucentis-Biosimilars auf den Markt kam, verfügt Johnson & Johnson jedoch nicht über ein kurzfristiges Nachfolgeprodukt für Stelara. Wir gehen davon aus, dass Formycon bereits im Jahr 2026 Lizenzgebühren im dreistelligen EURMio.-Bereich aus FYB202 erzielen wird. Dies steht im Vergleich zu unserer Gesamtprognose für 2026 für die Lizenzgebühren von FYB201 (einschließlich Umsatzerlöse und At-Equity-Erlöse) von ca. EUR15 Mio. Wir sind der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau eine gute Gelegenheit darstellt, Formycon-Aktien im Vorfeld der lukrativen Markteinführung von FYB202 zu erwerben. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR82 bei.



