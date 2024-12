Menschen mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienst unterrepräsentiert - Dashboard Integration bietet umfassende Daten zum Integrationsgeschehen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) -- 11 % der Menschen mit Einwanderungsgeschichte im öffentlichen Dienstbeschäftigt, Anteil etwa halb so hoch wie bei Menschen ohneEinwanderungsgeschichte- Dieser und 59 weitere Indikatoren des Integrationsgeschehens ab sofort imDashboard IntegrationMenschen mit Einwanderungsgeschichte sind im öffentlichen Dienst in Deutschlandunterrepräsentiert. 11 % der Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Alter von15 bis 64 Jahren waren 2023 im öffentlichen Dienst beschäftigt, wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Veröffentlichung des DashboardsIntegration auf Grundlage von Ergebnissen des Mikrozensus mitteilt. Der Anteilwar damit etwa halb so hoch wie bei Menschen ohne Einwanderungsgeschichte: Vonihnen waren 20 % im öffentlichen Dienst, also beispielsweise als Lehrer/in,Erzieher/in, Polizist/in oder Sachbearbeiter/in tätig. EineEinwanderungsgeschichte haben Personen, die entweder selbst oder deren beideElternteile seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind. Das DashboardIntegration macht diesen und 59 weitere der im heute erschienenen 14.Integrationsbericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,Flüchtlinge und Integration dargestellten Indikatoren aus 14 Themenfeldern desIntegrationsgeschehens leicht zugänglich.Eingewanderte seltener im öffentlichen Dienst als NachkommenAuch innerhalb der Gruppe der Menschen mit Einwanderungsgeschichte gibt esUnterschiede: Während 2023 jede zehnte selbst eingewanderte Person imöffentlichen Dienst tätig war (10 %), traf dies bei den Nachkommen mit zweieingewanderten Elternteilen auf jede siebte Person (14 %) zu. Bei Personen miteinem eingewanderten Elternteil lag der Anteil der im öffentlichen DienstBeschäftigten mit 18 % nur geringfügig niedriger als bei Personen ohneEinwanderungsgeschichte (20 %).Nachkommen Eingewanderter häufiger im öffentlichen Dienst als zehn Jahre zuvorDie zeitliche Entwicklung fällt bei den einzelnen Gruppen ebenfallsunterschiedlich aus. Während der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigtenbei den selbst Eingewanderten im Vergleich zu 2013 um einen knappen Prozentpunktauf 10 % im Jahr 2023 angestiegen ist, hat er bei den Nachkommen um gut dieHälfte von 9 % auf 14 % zugelegt. In diesem Zeitraum sind viele Menschen neunach Deutschland eingewandert, wodurch sich die Zusammensetzung derEingewanderten verändert hat. Bei Personen mit einem eingewanderten Elternteilist der Anteil der im öffentlichen Dienst Beschäftigten ebenfalls angestiegen:von 13 % auf 18 %.