Kursverluste - Verbraucherpreise bewegen kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 111,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,24 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA gaben dem Markt keine klaren Impulse. Der Preisauftrieb hat sich im November wie von Volkswirten erwartet etwas verstärkt. Der Abwärtstrend bei der Inflation setzte sich so den zweiten Monat in Folge nicht mehr fort. Im September hatte die Rate noch mit 2,4 Prozent den niedrigsten Wert seit Februar 2021 erreicht.