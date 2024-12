Javier Ferran kündigt die Gründung von Terlos an, einer Investitionsplattform zur Unterstützung von Verbrauchermarken in ihrer nächsten Wachstumsphase

London (ots/PRNewswire) -



- Terlos Investments LP ("Terlos") hat mit einer hundertprozentigen

Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority "(ADIA") und Javier

Ferran als exklusiven Kommanditisten begonnen

- Terlos wird in mittelgroße und große Verbrauchermarken investieren, wobei der

Schwerpunkt auf familien- und gründergeführten Unternehmen in vorteilhaften

und widerstandsfähigen Kategorien liegt.



Javier Ferran, derzeit Vorsitzender von Diageo und der International Airlines

Group (IAG), gibt heute die Gründung von Terlos bekannt, einer neuen

Investitionsplattform, die sich der Unterstützung europäischer Verbrauchermarken

im Familien- und Gründerbesitz durch Investitionen und betriebliche Expertise

widmet. Terlos hat eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi

Investment Authority ("ADIA") und Javier Ferran als exklusive Kommanditisten

gewonnen und wird mit einem flexiblen Zeithorizont und flexiblen

Governance-Anforderungen sowie in verschiedenen Größenordnungen und Strukturen

investieren, um sich an die Anforderungen beider Unternehmen und ihrer anderen

Anteilseigner anzupassen.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Diageo! Short 26,36€ 0,22 × 14,97 Zum Produkt Long 22,97€ 0,30 × 12,00 Zum Produkt