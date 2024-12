DAX: Rücklauf zur 20.000 Punkte-Marke? +83,92% p.a. mit Discount Put!

Nachdem der DAX zuletzt von einem Allzeithoch zum nächsten angestiegen ist, kommt es in den letzten Tagen zumindest zu einer kleinen Korrektur. Nach diesem starken und schnellen Anstieg seit Ende November stellt sich nun jedoch die Frage, wann es wieder eine Korrektur geben könnte und bis wohin der DAX zurücklaufen könnte. Ingmar Königshofen geht in diesem Video auf die aktuelle Lage beim DAX ein und zeigt auf, warum es bis Mitte März durchaus Korrekturpotenzial gibt. Daher wird auch eine Discount Put Position auf den DAX eröffnet. Mit dem Discount Put Optionsschein von Vontobel (WKN: VG0CFC) lässt sich aktuell eine potenzielle Seitwärtsrendite von +29,20% (+83,92% p.a.) erzielen, sofern der DAX am Ende der Laufzeit (17.04.2025) unterhalb von 21.500 Punkten notiert. Mehr dazu in diesem Video.

