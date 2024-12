Zalando-Gebot mit hoher Prämie sorgt für About-You-Kurssprung

(neu: Zalando nun mit Kursgewinnen.)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschendes Übernahmeangebot des Konkurrenten Zalando hat am Mittwoch die Aktien von About You angetrieben. Um etwa zwei Drittel sprangen die Papiere von About You nach oben, während die Titel von Zalando zunächst von ihrem Hoch seit eineinhalb Jahren abkamen. Gewinnmitnahmen drückten Zalando-Aktien mit bis zu neun Prozent ins Minus. Im Verlauf machten sie die Verluste aber wett und gewannen am Ende 1,6 Prozent.

Zalando schmiedet mit der Offerte für About You an einem deutschen Online-Riesen im Modehandel. Geboten werden 6,50 Euro je Aktie, nachdem der Schlusskurs am Vortag 3,90 Euro betragen hatte. Mit 6,48 Euro kam der About-You-Kurs dem Gebot sehr nahe. Die Aktie holte eine bislang dürftige Kursentwicklung in diesem Jahr auf. Während sich Zalando 2024 um mehr als 60 Prozent erholt haben, lag der Kurs des Übernahmeziels am Vortag noch mit etwa 10 Prozent im Minus.