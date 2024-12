KI-Euphorie erfasst Broadcom

catocencoris schrieb 17.06.24, 18:36

Guter Beitrag zur WWDC-Konferenz:



🧠 Apple Intelligence: Ein zweiter Blick auf die KI-Strategie



Was ist passiert? Am Montagabend hielt der iPhone-Hersteller Apple seine heiß erwartete Entwickler-Konferenz WWDC traditionell im Apple Hauptquartier in Cupertino ab. Eine Stunde lang langweilten CEO Tim Cook und Software-Chef Craig Federighi das Publikum mit lauwarmen Neuerungen für die verschiedenen Hardware-Plattformen und Aufholversuchen zu längst bestehenden Windows- und Android-Features. Selbst Apple-Fans sollten wenig begeistert sein.



Die eigentliche Aufmerksamkeit aber galt der Vorstellung von Apples KI-Strategie. Doch auch hier auf den ersten Blick kaum Innovation und bestenfalls ein vorsichtiges Herantasten an die Konkurrenz mittels #Babysteps. Siri erhält das erwartete Upgrade. Apps werden intelligent per Voice steuerbar (wenn der intelligente Entwickler das vorgesehen hat), Nutzer können einfache Bilder und Emojis generieren, Texte formulieren und korrigieren oder eMail zusammenfassen lassen. Es handelt sich um Dinge, die auf Experten wie Mindeststandards wirken. Kein Cutting-Edge-Shit, kein Modell welches Benchmarks stürmt, keine eierlegende Wollmilchsau. Während der Vorstellung bricht Apples Aktienkurs um 2 Prozent ein und vernichtet ungefähr ein SAP an Börsenwert.



Doch Daniel Kahneman triumphiert: Was bei schneller Beurteilung langweilig und abgehängt klingt, könnte für Apple tatsächlich der Königsweg sein. Selten brillierte der Hardware-Primus als First Mover. Apple macht bestehende Technologie für die Masse zugänglich und anwendbar. Durch wenig sophistizierte, sondern einfach zu bedienende Applets könnte Apple das Distributionssystem von AI lösen und künstliche Intelligenz in mehr Hände bringen, als OpenAI, Microsoft und Google zusammen. Beginnen eine Milliarde Apple-Nutzer intuitiv AI Features zu nutzen, kurbelt das nicht nur iPhone-Verkäufe an, sondern es wird auch dazu führen, dass Entwickler sich die Finger wundprogrammieren um ihre KI-Anwendungen über Apples AppStore zu distribuieren und Einnahmen auch weiterhin demütig mit dem Giganten zu teilen.



Powerful, Intuitive, Integrated, Personal, Private - So die selbst definierten Ecksteine der Apple Strategie. Durch Integration in das Betriebssystem (und persönliche Daten) wird Apples KI mehr Kontext und relevante persönliche Informationen haben, als jede andere KI. Das liefert auch bei weniger Leistung (weil auf dem Gerät ausgeführt) bessere Ergebnisse und mehr Nutzwert. So weiß die KI, was man gerade auf dem Bildschirm sieht, wo man sich befindet, oder welche eMails und Messages zuletzt hereingetrudelt sind.



Auch Apples Privacy Versprechen wird kaum aufgeweicht. Apples KI Modell läuft lokal auf dem eigenen Endgerät. Bei den meisten Anfragen werden Daten nicht zurück in die Cloud gesendet. Komplexere Antworten kann die Apple Private Cloud geben, die weit mehr Datenschutz als normale Cloudhoster verspricht und das kleine Foundation Modell auf dem Endgerät augmentiert. Stößt auch diese an ihre Grenzen, kann der Nutzer sich bewusst für ChatGPT entscheiden, mit allen Vor- und Nachteilen. Weiter Partnerschaften mit Google oder Anthropic werden wahrscheinlich folgen.



AI for the rest of us. So die Losung Apples. Besser könnte man es kaum formulieren. Tech-Nerds wird Apple mit seinen vorsichtigen Versuchen nicht hinter dem Ofen hervorholen. Doch wenn jemand es schafft, die Mehrheit der Bevölkerung dazu zu bringen, AI einzusetzen, wird es Apple und nicht Sam Altman sein. 24h später ist Apples Aktie 7 Prozent im Plus. Allzeithoch. Gute Strategien offenbaren sich oft erst Jahre später, selten aber am gleichen Tag.



Quelle: https://www.doppelgaenger.io/