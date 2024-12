Tech-Anleger in Rekordlaune

Fernstudent schrieb 05.12.24, 14:36

Ja, warum ist es hier so ruhig geworden? Manchmal einige Tage überhaupt kein Beitrag.

Könnte es an folgenden Umständen liegen?

- Vielleicht ist vieles schon gesagt bzw ausführlich debattiert worden. An der Dtsch Aktienkultur liegt es sicher nicht, die war schon immer schlecht.

Wenn ich in der VW Berichterstattung den Ruf nach Beteiligung der Aktionäre an der Sanierung höre, na ja dann weiß man doch, dass einige Grundsätzliches nicht verstanden haben. Wie kommen denn Kurse zustande oder warum war der Kurs so abgeschmiert? Wahrscheinlich wird erwartet, dass jeder Aktionär 10% (oder so) vom aktuellen Kurs als Strafsteuer zahlt. Klar, wäre wirklich sinnhaft. Man würde es den noch beteiligen sich gönnen wenn der Kurs nach Bekanntgabe der Aktion auch um 10% fällt.

- Ich habe das Phänomen, wegen Ruhe in Sorge zu sein im Beruf zuweilen beobachtet. In jungen Berufsjahren habe ich immer nach neuen Herausforderungen gegiert.

Als Notarzt waren z.B. schwere Unfälle mit eingeklemmten Personen auf der Autobahn immer sehr spannend und gaben irgendwie den Kick. Nach dem Motto, wenn was passiert, dann bitte heute Nacht, den da habe ich Dienst (schreibt jetzt bitte deswegen keine Schmähungen über mich... ist lange vorbei)

Aber ich weiß genau, dass es junge Kolleginnen (meine natürlich auch Kollegen )gibt, die auch so ticken. Aber das verliert sich, glaubt mir.

Oder in der Klinik , wenn komplexe Krankheitsbilder zu versorgen waren. Da konnte man, nicht zuletzt sich selbst beweisen. Gelegentlich gab es sogar mal ein wohl gemeintes Brummen von Chef.

Zuletzt (mache ja keine Dienste mehr) war ich immer froh, wenn Ruhe (!) war. Man hat dann einfach Zeit für anderes und auch mal Muse in sich hinein zuhorchen, was oft sehr angenehm ist. Es ist auch angenehm die Nacht im Bett zu verbringen. Jetzt denkt bitte nicht, ich wäre faul und träge geworden. Nein, nur eben ruhiger (um beim Thema zu bleiben)

- Bin selbst in der Analyse von Aktien wenig bewandert. Lese immer nur gerne mit (schon seit bestimmt 8 Jahren) Schreibe ab und an mal was über mein Depot /Dividende etc. oder wenn ich mir ausnahmsweise einen konkreten Beitrag zutraue. Von mir dürft ihr also kein höhere Taktung erwarten.

Das wird kaum anders werden. Immer lese ich aber, eigentlich tgl.,und gerne mit.

DANKE