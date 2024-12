Seltsame Party nach Inflation - in Deutschland explodiert Strompreis!

Die Wall Street feiert Party nach den Daten zur Inflation, die genau wie erwartet ausgefallen waren - und in Deutschland explodieren die Strompreise in der Dunkelflaute: jetzt bekommen wir die "Habeck-Quittung" für eine scheiternde Energiepolitik! Während in Deutschland knapp 40% der Firmen in 2025 Mitarbeiter entlassen wollen, werden die Amerikaner nach dem Trump-Sieg immer euphorischer und feiern, dass die Fed nächste Woche (zum letzten Mal) noch einmal die Zinsen senkt. Und das obwohl zentrale Parameter der Inflation in den USA wieder nach oben zeigen und die Finanzkonditionen so locker sind wie seit über einem Jahr nicht mehr. Heute wieder einmal die großen Tech-Werte die Gewinner. Die Zeiten werden immer verrückter - aber wenn Ideologen wie Habeck unnd Scholz die Politik bestimmen, kann man keine normalen Zeiten erwarten..

