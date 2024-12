Euro gibt zum US-Dollar nach - US-Verbraucherpreise bewegen kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,0485 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0507 (Dienstag: 1,0527) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9517 (0,9499) Euro gekostet.

Daten zu den Verbraucherpreisen in den USA gaben dem Markt keine klaren Impulse. In den USA hatte sich der Preisauftrieb im November wie erwartet etwas verstärkt. Die Inflationsrate stieg von 2,6 Prozent im Vormonat auf 2,7 Prozent.