Vantage wird bei den Professional Traders Awards 2024 als "Most Trusted Broker" ausgezeichnet und erhält die Auszeichnung "Best Corporate Social Responsibility".

_tmbtpr01) (oder "Vantage") ist stolz darauf, bei den Professional Trader Awards

2024 als "Most Trusted Broker" und "Best Corporate Social Responsibility"

ausgezeichnet worden zu sein. Diese Auszeichnungen unterstreichen das

unermüdliche Engagement von Vantage, eine vertrauenswürdige Trading-Erfahrung zu

bieten und einen positiven Einfluss auf die australische Trading-Community

auszuüben.



Auf die Auszeichnung "Most Trusted Broker" ist Vantage besonders stolz, denn sie

wurde bereits zwei Jahre in Folge verliehen. Vertrauen ist für das Unternehmen

von grundlegender Bedeutung, und diese fortgesetzte Anerkennung spiegelt das

Engagement von Vantage für Transparenz, Sicherheit und außergewöhnliche

Kundenbetreuung wider. Das Team ist sehr stolz, was für die starken Beziehungen

spricht, die Vantage durch klare Kommunikation, erstklassige Sicherheit und

einen reaktionsschnellen Kundensupport zu den Händlern aufgebaut hat.







Unterstützung der Vantage Foundation gewürdigt, einer unabhängigen

Wohltätigkeitsorganisation, die Vantage sponsert, um das Bewusstsein für

kritische, aber oft unsichtbare soziale Probleme zu schärfen, wie z. B.

psychische Probleme wie Angst, Depression und soziale Isolation. Durch ihre

Partnerschaften mit lokalen Wohltätigkeitsorganisationen fördert die Vantage

die Vantage Foundation

dium=prelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=au_au_en_tmbtbr25_preleas

e_prpiece_text_vmxpta2024_cl2_retail&retailleadsource=brandandpr_pr_tmbtbr25)

wirkungsvolle Verbindungen in der Gemeinschaft, die sich mit diesen wichtigen

Bereichen der Not befassen.



Der diesjährige Erfolg setzt die Reihe der Auszeichnungen für Vantage fort, die

sich an frühere Erfolge wie "Best Trading Platform" und "Best Trading App"

anschließen, mit denen die herausragenden Leistungen des Brokers in den

Bereichen Technologie und Kundenerfahrung hervorgehoben wurden.



Jack Kelly, Vertriebsleiter von Vantage Australia, sagte: "Wir sind unglaublich

stolz darauf, bei den Professional Traders Awards 2024 die Auszeichnungen ,Most

Trusted Broker' und ,Best Corporate Social Responsibility' zu erhalten. Diese

Anerkennungen spiegeln unser Engagement wider, australischen Tradern Produkte

Mit der Auszeichnung "Best Corporate Social Responsibility" wird die



