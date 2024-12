Wachsende globale Asset-Management-Branche im Fokus

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), das von ADGM ausgerichtete Flaggschiff-Event, startete in den zweiten Tag der diesjährigen Auflage von Asset Abu Dhabi. Auf dem Forum, das gemeinsam mit den Themenpartnern ADCB, Mubadala und PGIM Global Asset Management organisiert wird, wurden Themen wie Investitionen in das nächste Jahrzehnt der Technologie, Möglichkeiten im Bereich Private Equity und Kredite sowie Investitionen in die Städte der Zukunft diskutiert.

Asset Abu Dhabi führt Asset Allocators und Asset Manager, Investmentbanker, Risikokapitalgeber, Private Equities, Family Offices und andere institutionelle Anleger zusammen, die insgesamt mehr als 42,5 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten verwalten, um ihre Sichtweisen auszutauschen und Einblicke in einige der größten Hedgefonds der Welt zu gewähren.