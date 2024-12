Kontron - Aktie im Rampenlicht - 11.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Kontron einen Gewinn von +15,26 % verbuchen.

Mit einer Performance von +7,67 % konnte die Kontron Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,17 % geändert.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es nach einer zweiwöchigen Jahresendrally weiter kein Schwächesignal. Die Kursgewinne des Dax haben am Mittwoch allerdings nicht gereicht, um die Rekordserie fortzusetzen, die am Montag bei knapp 20.462 Punkten ihren …

Die Aktienmärkte zeigen heute überwiegend positive Trends. Während der DAX und SDAX solide Zuwächse verzeichnen, sticht der S&P 500 mit der besten Performance hervor. Auch die US-Indizes sind im Plus.

Top- und Flop-Aktien am 11.12.2024 im TecDAX.