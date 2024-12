Xinhua Silk Road Klima-Investitionen und -Finanzierung im Mittelpunkt einer wichtigen Konferenz in Guangzhou Nansha (Südchina) PEKING, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Gäste aus dem In- und Ausland tauschten am 8. Dezember im Nansha-Distrikt von Guangzhou, in der südchinesischen Provinz Guangdong, Erfahrungen mit Klimainvestitionen und -finanzierung aus und erzielten einen …