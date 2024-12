Der Yidan Prize Summit 2024 erforscht Wege zur Stärkung der Resilienz von Lernenden, Lehrkräften und Systemen

HONG KONG, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Yidan Prize Foundation, die globale philanthropische Stiftung, die hinter der weltweit höchsten Bildungsauszeichnung steht, veranstaltete am 9. Dezember den Yidan Prize Summit 2024 in Hongkong. Unter dem Motto „Future-proofing education: the essential role of resilience" (Zukunftssichere Bildung: die wesentliche Rolle der Resilienz) bot der diesjährige Gipfel Forschern, politischen Entscheidungsträgern, Philanthropen und führenden Persönlichkeiten aus dem Bildungswesen weltweit eine solide Plattform für den Austausch von Ideen über innovative Mittel zum Aufbau von Resilienz in einer sich schnell verändernden Welt.

In seiner Begrüßungsrede erklärte Dr. Charles CHEN Yidan, der Stifter des Yidan-Preises, was Resilienz für ihn bedeutet. Er sagte: „In der heutigen Welt, in der Zivilisation und Technologie parallel voranschreiten, in der Konflikte und Zusammenarbeit nebeneinander bestehen, ist Resilienz in der Hoffnung verwurzelt. Die Hoffnung treibt uns an, ein besseres Leben anzustreben, unser Potenzial auszuschöpfen und niemals aufzugeben." Er betonte: „Resilienz ist für die Zukunft der Bildung von entscheidender Bedeutung. Resiliente Menschen schaffen resiliente Volkswirtschaften und florierende Gesellschaften."