DIE THERME GROUP ERWIRBT THERME ERDING UND SICHERT EINE FINANZIERUNG IN HÖHE VON 320 MILLIONEN EURO, UM DIE WELTWEIT GRÖSSTE INFRASTRUKTURPLATTFORM FÜR WOHLBEFINDEN ZU SCHAFFEN

Um die Akquisition der Therme Erding abzuschließen, setzte die Therme Groupneben ihrem eigenen Eigenkapital ein Finanzierungspaket in Höhe von 320Millionen Euro ein, das von Macquarie Capitals Principal Finance Teambereitgestellt wurde, das weltweit als führend bei maßgeschneiderten undkomplexen Finanzierungslösungen für Immobilienanlagen anerkannt ist. DieFinanzierung, die von Deutsche Bank arrangiert wurde, stellt eine der größtenEinzelfinanzierungen in der Branche dar. Mit der Übernahme der Therme Erdingunterstreicht die Therme Group ihre führende Position in diesem Sektor und ihrEngagement, den Ausbau ihrer hochmodernen Wellness-Infrastrukturen weltweitvoranzutreiben."Die Therme Erding ist ein außergewöhnlich hochwertiges Objekt, und wir freuenuns, dass wir unsere Bilanz nutzen können, um mit der Therme Group einenerfahrenen Betreiber als Partner zu gewinnen. Die Therme Group zeichnet sich alserstklassiger Betreiber und Entwickler dieser spezialisierten Betriebsimmobilienaus, und wir freuen uns, ihr Wachstum unterstützen zu können."- Alexi Antolovich, Global Co-Head Real Estate, Macquarie Capital PrincipalFinanceDie Aufnahme der Therme Erding in das Portfolio der Therme Group ist dasErgebnis einer langjährigen persönlichen Beziehung zwischen der Familie Wund undRobert Hanea, dem CEO und Gründer der Therme Group, die auf einem gemeinsamenEngagement für die Förderung wissenschaftlich fundierter Wellness-Lösungenberuht, die die Vorteile traditioneller Thermalbäder mit modernster Technologieund Programmgestaltung kombinieren, um ein zugängliches Erlebnis von Weltklassezu schaffen."Mit der Therme Group haben wir einen etablierten und bewährten Partnergefunden, der das innovative Erbe des Wohlbefindens teilt, das ich zusammen mitmeinem Vater aufgebaut habe. Mit dieser Übernahme wird nicht nur dieses Erbegewürdigt, sondern auch eine lebendige und erfolgreiche Zukunft für die Therme