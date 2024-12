Bullish für die Branche Jefferies schraubt das Kursziel für diesen Siemens-Energy-Konkurrenten hoch! GE Vernova kündigt beim Investorentag in New York Großes an. Steigende Margen, milliardenschwere Rückkäufe. Analysten sind bullish. Jefferies sieht langfristig großes Potenzial bei Energieerzeugung und Elektrifizierung.