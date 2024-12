Verbraucherzentralen wollen Mehrwertsteuer auf Gemüse abschaffen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat eine vollständige Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte gefordert. "Der Vorschlag von Bundeskanzler Scholz, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel zu senken, ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Jutta Gurkmann, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Er geht aber nicht weit genug."Seit 2021 seien die Lebensmittelpreise um 34 Prozent gestiegen, so Gurkmann. Verbraucher bräuchten dringend finanzielle Entlastung. "Eine Mehrwertsteuersenkung um zwei Prozent für Grundnahrungsmittel wird durch die monatliche Gesamtinflation von derzeit über zwei Prozent direkt wieder zunichtegemacht", kritisierte sie. "Damit eine gesunde und ausgewogene Ernährung für alle Verbraucherinnen möglich ist, muss die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf null Prozent setzen."Zudem forderte sie eine stärkere Überprüfung der Supermarktpreise. "Eine Preisbeobachtungsstelle kann unfaire Praktiken aufdecken und so Verbraucher vor zu hohen Preisen schützen", schlug Gurkmann vor. "Bei indirekten Preiserhöhungen durch Mogelpackungen sollten Hersteller verpflichtet werden, diese mit einem Warnhinweis zu kennzeichnen. Das muss die künftige Bundesregierung umsetzen."Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte die Senkung des Mehrwertsteuersatzes von sieben auf fünf Prozent für Grundnahrungsmittel vorgeschlagen.