DeFi Technologies unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft Neuronomics AG

Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies unterzeichnet LOI für 10%ige Beteiligung an Neuronomics AG :DeFi Technologies wird eine Minderheitsbeteiligung an der Neuronomics AGerwerben, einem Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich aufKI-gesteuerte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat.- Strategische Expansion in der Vermögensverwaltung und im Trading : DieseAkquisition stärkt die Vermögensverwaltungs- und Trading-Kapazitäten von DeFiTechnologies, diversifiziert die Ertragsströme und ergänzt gleichzeitig DeFiAlpha, den spezialisierten Arbitrage-Handelsbereich des Unternehmens.- Technologische Innovation und herausragende Leistungen : Neuronomics setztfortschrittliche, KI-gesteuerte quantitative Strategien ein, die eineaußergewöhnliche risikobereinigte Performance erzielt haben. Indem Neuronomicsdie Benchmarks deutlich übertrifft, positioniert sich DeFi Technologies fürein anhaltendes Wachstum im Vermögensverwaltungssektor und dem breiterenKryptowährungsmarkt.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOECA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, dasPionierarbeit bei der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt derdezentralen Finanzen leistet (" DeFi "), freut sich, den Erwerb einerMinderheitsbeteiligung an der Neuronomics AG (" Neuronomics ") bekannt zu geben,einer Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf quantitativeHandelsstrategien spezialisiert hat, die auf künstlicher Intelligenz,Computational Neuroscience und quantitativen Finanzen basieren.Gemäß den Bedingungen des LOI wird DeFi Technologies seine Beteiligung anNeuronomics durch die Zeichnung von 10 % der ausgegebenen und ausstehendenWertpapiere von Neuronomics (die " Investition ") erhöhen. Diese strategischeInvestition steht im Einklang mit den Zielen von DeFi Technologies, seinePräsenz im Bereich der Vermögensverwaltung auszubauen und dabei dietechnologischen Innovationen und die Marktexpertise von Neuronomics zu nutzen.DeFi Technologies hatte zuvor eine Beteiligung an Neuronomics erworben.Strategische Akquisition zur Erweiterung der FähigkeitenDas in der Schweiz gegründete Unternehmen Neuronomics hat sich durch dieEntwicklung fortschrittlicher quantitativer Handelsstrategien auf der Grundlagevon künstlicher Intelligenz (" KI" ) und Computational Neuroscience als führendin der Vermögensverwaltung etabliert. Die Firma verfügt über eineVermögensverwaltungsbewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("FINMA" ), die es ihr erlaubt, Finanzvermögen im Auftrag von Kunden zu verwaltenund zu betreuen. Der forschungsgestützte Ansatz von Neuronomics konzentriert