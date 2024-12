Saudi-Arabien, willkommen in Arabien" bereitet sich darauf vor, die Welt zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM) 2034 willkommen zu heißen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Nach der heutigen offiziellenBekanntgabe Saudi-Arabiens als Gastgeberland der FIFAFussball-Weltmeisterschaft(TM) 2034 freut sich Saudi, Welcome to Arabia , dieoffizielle Reisezielmarke der saudischen Tourismusbehörde (STA), Fussballfansaus aller Welt willkommen zu heißen, um die herzliche Gastfreundschaft und dielebendige Kultur des Herzens von Arabien zu erleben."Wir freuen uns unglaublich darauf, Gastgeber für das größte Sportereignis derWelt zu sein", sagt Saudi Tourism Authority CEO, Fahd Hamidaddin ."Saudi-Arabien begrüßte im Jahr 2023 über 100 Millionen Besucher und ist das amschnellsten wachsende Tourismusziel in der G20. Als das Herz Arabiens freuen wiruns darauf, Besucher willkommen zu heißen, die unser wunderschönes Land und dieVielfalt seiner Wunder erleben möchten - von den Bergen von Aseer über dasschimmernde Wasser des saudischen Roten Meeres bis hin zu den riesigen Dünen -unser menschliches und natürliches Erbe wird sie blenden und inspirieren. Unserdynamischer Tourismussektor sorgt dafür, dass Besucher an allen Kontaktpunktenein nahtloses Erlebnis haben, und wir laden die Welt ein, den ZauberSaudi-Arabiens jetzt zu erleben. Ob Adrenalin, Kultur oder Entspannung, einBesuch im Vorfeld der Fußballweltmeisterschaft bietet einen Vorgeschmack aufSaudi-Arabien und unsere berühmte Gastfreundschaft, wo wir jeden mit offenenHerzen einladen, die herzlichste saudische Gastfreundschaft zu erleben".Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft(TM) 2034 wird das erste Mal sein, dass dasTurnier mit 48 Mannschaften von einem einzigen Land ausgerichtet wird. Zu densaudischen Gastgeberstädten gehören Riad, das moderne Unterhaltung mithistorischen Schätzen in Diriyah verbindet, Dschidda mit dem schimmernden RotenMeer und Al Balad, dem Charme des historischen Dschidda, Al Khobar mit seinenruhigen Stränden und kulturellen Sehenswürdigkeiten, Abha mit seinen üppigenLandschaften und Abenteueraktivitäten und NEOM mit seinen futuristischenInnovationen. Alle Austragungsstädte werden die Fußballfans mit hochmodernenStadien, erstklassigen Einrichtungen, lebhaften Fanfesten und einem vielfältigenkulturellen Angebot in ihren Bann ziehen.Zur Feier der erfolgreichen Bewerbung Saudi-Arabiens für die FIFAFussball-Weltmeisterschaft(TM) 2034 organisierte STA an wichtigeninternationalen Orten wie dem Londoner Piccadilly Circus und dem ikonischenSpringbrunnen der Dubai Mall lebhafte Aktivitäten mit saudischen Flashmobs, diedie reiche Kultur des Landes präsentierten und die Austragungsorte der Spiele inden Vordergrund rückten. Im Inland fanden die Feierlichkeiten an fünf