JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Nemetschek beim Kursziel von 95 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Die Gewinnentwicklung des Bausoftwarespezialisten werde überschätzt, schrieb der neue Experte Joseph George in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Derweil lasse die üppige Bewertung kaum Spielraum für Enttäuschungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2024 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 98,88EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m