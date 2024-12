TUI begeistert mit starkem Gewinnsprung: Zukunftsaussichten glänzen!

TUI hat am Mittwoch für das Geschäftsjahr 2024 ein starkes Gewinnwachstum bekannt gegeben und zeigt sich optimistisch für die Zukunft. Der Reisekonzern verzeichnete ein bereinigtes Betriebsergebnis von 1,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 23 Milliarden Euro, unterstützt durch mehr als 20 Millionen Gäste, die Pauschalreisen und Kreuzfahrten in Anspruch nahmen. TUI-Chef Sebastian Ebel betonte, dass das Unternehmen die Erwartungen der Analysten erfüllt habe und bezeichnete 2024 als ein sehr gutes Jahr.

Die Nachfrage nach Reisen bleibt trotz steigender Preise stark, was TUI zugutekommt. Der Umsatz pro Bett und Nacht stieg um sieben Prozent auf 93 Euro, und die Auslastung der 17 Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens lag bei beeindruckenden 99 Prozent. Neben den klassischen Pauschalreisen erweitert TUI sein Angebot an individuelleren Touren und Rundreisen, sowohl über Reisebüros als auch online. Die Buchungen für die Wintersaison liegen vier Prozent über dem Vorjahr, während die Sommerbuchungen um sieben Prozent zugenommen haben, bei gleichzeitig höheren Preisen.