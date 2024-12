Bitcoin unter 95.000 USD: Ist der Bullrun jetzt in Gefahr?

Am 5. Dezember erreichte Bitcoin einen Rekordwert von 103.800 US-Dollar, konnte diese Marke jedoch nicht halten. Laut CoinGecko-Daten verlor der gesamte Kryptomarkt in den letzten 24 Stunden etwa 200 Milliarden US-Dollar, während rund 1,6 Milliarden US-Dollar an bullischen Derivatepositionen liquidiert wurden. Sean Farrell, Stratege bei Fundstrat Global Advisors, deutete auf eine Entschuldung des gesamten Krypto-Ökosystems hin und verwies auf Unsicherheiten vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, die entscheidend für mögliche Zinssenkungen der US-Notenbank sind.

Am Dienstag fiel der Bitcoin-Kurs zeitweise unter die Marke von 95.000 US-Dollar, während ein Index für kleinere digitale Vermögenswerte um bis zu 15 Prozent einbrach. Diese Verkaufswelle wurde durch schwindenden Optimismus über eine mögliche Unterstützung des Sektors durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump ausgelöst. Nach den Wahlen am 5. November hatten Spekulanten auf Trumps Versprechen gesetzt, Kryptowährungen durch einen unterstützenden regulatorischen Rahmen und die Einführung einer nationalen Bitcoin-Reserve zu fördern. Die hohe Volatilität der digitalen Vermögenswerte führte jedoch dazu, dass viele Anleger ihre Positionen schnell aufgaben.

Donald Trump hat sich während des Wahlkampfs als Befürworter von Kryptowährungen positioniert und einen Unterstützer zum neuen Leiter der US-Wertpapieraufsicht ernannt. Kritiker warnen jedoch vor den Risiken einer breiteren Akzeptanz digitaler Vermögenswerte. MicroStrategy gab bekannt, weitere 2,1 Milliarden US-Dollar in Bitcoin investiert zu haben, was als Rückzug eines großen Spot-Angebots aus dem Markt interpretiert wird.

Die 100.000 US-Dollar-Marke bleibt eine entscheidende Hürde für Bitcoin. Historische Daten deuten darauf hin, dass das Ende des aktuellen Bullruns noch weit entfernt ist. Trotz mehrerer Versuche, die Sechsstelligkeit zu erreichen, gelang kein nachhaltiger Ausbruch. Die Märkte sind weiterhin von der Euphorie über den Wahlsieg der Republikaner geprägt, während die Sorge um eine mögliche Rezession im Raum steht. Die Arbeitslosenzahlen in den USA sind leicht gestiegen, was eine Zinssenkung der Fed im Dezember wahrscheinlich macht.

Langfristig bleibt der globale Liquiditätszyklus entscheidend für die Bitcoin-Preisentwicklung. Die Schuldenobergrenze in den USA wird um die Jahreswende erneut in den Fokus rücken und könnte Turbulenzen an den Märkten auslösen. Historische Preismuster zeigen, dass Bitcoin sich in einer parabolischen Aufwärtsbewegung befindet, die bis 2025 andauern könnte. Kurzfristig besteht jedoch Korrektur-Potenzial, da Bitcoin in der Vergangenheit in den ersten Wochen seiner parabolischen Phase größere Rückgänge erlebte. Anleger sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen, während eine größere Korrektur nicht das Ende des Bullruns signalisieren würde.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,95 % und einem Kurs von 100.604$ auf CryptoCompare Index (12. Dezember 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.