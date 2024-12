Chinas Untersuchung gegen Nvidia: Antimonopolvorwürfe und Handelskonflikte

Diese Untersuchung findet vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und China im Halbleitersektor statt. In der vergangenen Woche haben die USA neue Exportbeschränkungen erlassen, die 140 Unternehmen betreffen, darunter viele aus der chinesischen Chipindustrie. Dies ist bereits die dritte große Runde von Sanktionen gegen den chinesischen Halbleitersektor innerhalb von drei Jahren. Analysten interpretieren die Untersuchung als Reaktion Chinas auf die US-Sanktionen und als Teil einer Strategie, den Einfluss ausländischer Technologieunternehmen auf den heimischen Markt zu überprüfen.

Die chinesische Aufsichtsbehörde State Administration of Market Regulation (SAMR) hat eine Untersuchung gegen den US-Chiphersteller Nvidia eingeleitet. Der Vorwurf: mutmaßliche Verstöße gegen das Antimonopolgesetz sowie die Nichteinhaltung von Auflagen im Zusammenhang mit der Übernahme von Mellanox Technologies im Jahr 2020. Nvidia hatte Mellanox, einen führenden Anbieter von Hochleistungsnetzwerktechnologien, für etwa 6,9 Milliarden US-Dollar übernommen. Die Behörde wird insbesondere prüfen, ob Nvidia die im Rahmen der Genehmigung der Transaktion festgelegten Verpflichtungen eingehalten hat.

Nvidia hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Das Unternehmen ist weltweit führend im Bereich Grafik- und KI-Chips und spielt eine zentrale Rolle in der Halbleiterindustrie. Die laufende Kartelluntersuchung könnte jedoch negative Auswirkungen auf Nvidias Geschäfte in China haben, einem wichtigen Markt für das Unternehmen. Am Montag fielen die Aktien von Nvidia vorbörslich um etwa 2 Prozent.

Zusätzlich zu den Herausforderungen für Nvidia zeigen aktuelle Daten, dass der Außenhandel Chinas im November schwächer als erwartet ausfiel. Die Exporte stiegen um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Importe um 3,9 Prozent zurückgingen. Diese Entwicklung ist besorgniserregend für die chinesische Wirtschaft, die bereits unter einer Immobilienkrise und schwacher Binnennachfrage leidet. In Reaktion auf die geopolitischen Spannungen und die Handelskonflikte hat China angekündigt, eine proaktive Fiskalpolitik zu verfolgen, um die heimische Wirtschaft zu stützen und die Abhängigkeit vom Außenhandel zu verringern.

Insgesamt deutet die Situation auf eine Eskalation der Handelskonflikte zwischen den USA und China hin, während beide Länder versuchen, ihre wirtschaftlichen Interessen zu schützen und ihre Märkte zu diversifizieren.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,14 % und einem Kurs von 139,3EUR auf Nasdaq (12. Dezember 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.