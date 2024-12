Allianz SE: 27 Milliarden Euro Dividende und starkes Wachstum bis 2027!

Die Allianz SE hat sich ambitionierte Ziele für die kommenden Jahre gesetzt, die bis 2027 eine signifikante Steigerung der Gewinne, Ausschüttungen und ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen umfassen. Der Versicherungskonzern plant, seinen Aktionären insgesamt 27 Milliarden Euro an Dividenden auszuschütten. Der Gewinn je Aktie soll jährlich um 7 bis 9 Prozent wachsen, während die Eigenkapitalrendite mindestens 17 Prozent betragen soll. Im Vergleich zum vorherigen Dreijahresplan, der ein Wachstum von 5 bis 7 Prozent vorsah, stellt dies eine deutliche Steigerung dar.

Zusätzlich hat die Allianz eine neue Ausschüttungspolitik eingeführt, die vorsieht, dass mindestens 75 Prozent des Gewinns an die Aktionäre fließen sollen. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zu den bisherigen 60 Prozent dar. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Baete, der seit etwa einem Jahrzehnt an der Spitze des Unternehmens steht, hat die Rückzahlung von Geldern an Investoren zur Priorität erklärt, um den Aktienkurs zu steigern.

In den letzten Monaten hat die Allianz auch strategische Geschäftsabschlüsse vorangetrieben, darunter den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Income Insurance in Singapur und den Verkauf von US-Versicherungsunternehmen. Für das laufende Jahr wird ein Betriebsgewinn in der oberen Hälfte der prognostizierten Spanne von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro erwartet, nachdem im Vorjahr ein Rekordgewinn von 14,7 Milliarden Euro erzielt wurde.

Die Allianz möchte ihre Aktionäre stärker an der Geschäftsentwicklung teilhaben lassen und strebt eine Dividende je Aktie an, die mindestens dem Vorjahreswert entspricht. Die Ausschüttungspolitik ist jedoch an eine Solvency-II-Kapitalquote von über 150 Prozent gebunden. Die Reaktion der Märkte auf diese Ankündigungen war positiv, was sich in einem Anstieg der Allianz-Aktie widerspiegelt.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 301,5EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.