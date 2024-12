TeamViewer übernimmt 1E für 720 Millionen: Markt reagiert negativ!

Trotz der strategischen Vorteile der Übernahme reagierte der Markt negativ, und die Aktie von TeamViewer fiel um mehr als 12 Prozent. Analysten führen diese Kursreaktion auf den hohen Übernahmepreis zurück, der im Vergleich zu den finanziellen Kennzahlen von 1E als hoch angesehen wird. Im Jahr 2023 erzielte 1E einen Umsatz von 61,9 Millionen US-Dollar und einen Gewinn von 8,25 Millionen US-Dollar, was zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 87,3 führt. Zudem muss TeamViewer zur Finanzierung der Übernahme Kredite aufnehmen, was die bereits bestehende Verschuldung des Unternehmens weiter erhöhen könnte.

TeamViewer, ein Anbieter von Softwarelösungen für Fernzugriffe und IT-Management, hat kürzlich die Übernahme des britischen Unternehmens 1E für 720 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Diese Akquisition, die als größte in der Unternehmensgeschichte gilt, zielt darauf ab, TeamViewers Position im Bereich Digital Workplace Management zu stärken und den Zugang zum nordamerikanischen Markt zu erweitern. 1E bietet eine Plattform zur Verbesserung der digitalen Mitarbeitererfahrung und zur proaktiven Lösung von IT-Problemen, was gut zu TeamViewers bestehendem Angebot passt.

TeamViewer hat in der Vergangenheit unter dem Rückgang der Nachfrage nach seinen Dienstleistungen nach der Coronapandemie gelitten und war durch teure Sponsorenverträge belastet. Das Management hat jedoch die Gewinnmarge auf 23,4 Prozent im dritten Quartal 2024 gesteigert, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. CEO Oliver Steil betont, dass die Integration von 1E eine neue Ära des intelligenten Endpoint-Managements einleitet und das Unternehmen in der Lage sein wird, der wachsenden Nachfrage nach automatisierten IT-Lösungen gerecht zu werden.

Die DZ Bank hat die Einstufung für TeamViewer auf "Kaufen" belassen und einen fairen Wert von 20 Euro pro Aktie angegeben. Analyst Armin Kremser sieht die Übernahme als überraschend groß, erwartet jedoch, dass der Markt die anfängliche negative Reaktion schnell überwinden wird. Die Übernahme könnte TeamViewer helfen, Umsatzsynergien zu realisieren und die Marktstellung zu verbessern, insbesondere in Nordamerika. Langfristig könnte die Aktie von einer Reduzierung der Verschuldung profitieren, wenn das Management die Integration erfolgreich umsetzt und die finanziellen Ziele erreicht.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 11,14EUR auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.