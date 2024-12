Eli Lilly: 15 Mrd. $ Rückkaufprogramm & Dividende steigt um 15%!

Zusätzlich zu dem Rückkaufprogramm hat Lilly eine Erhöhung der Quartalsdividende um 15 Prozent auf 1,50 Dollar pro Aktie bekannt gegeben. Dies markiert bereits das siebte Jahr in Folge, in dem das Unternehmen die Dividende anhebt. Die Auszahlung für das erste Quartal 2025 ist für den 10. März 2025 vorgesehen, wobei Aktionäre, die bis zum 14. Februar 2025 registriert sind, berücksichtigt werden.

Eli Lilly, der US-Pharmakonzern, hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 15 Milliarden US-Dollar angekündigt, das in den kommenden drei Jahren umgesetzt werden soll. Diese Entscheidung folgt auf den vorzeitigen Abschluss eines vorherigen Rückkaufprogramms über 5 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2024. Das Unternehmen zeigt damit sein Engagement, den Aktionären Kapital zurückzuführen und gleichzeitig in zukünftiges Wachstum zu investieren.

Laut Lucas Montarce, dem CFO von Lilly, bleibt die Kapitalallokation des Unternehmens unverändert, während es in eine Phase schnellen Wachstums eintritt. Lilly plant, weiterhin in neue Produkte, den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie in Forschung und Entwicklung zu investieren. Montarce betonte, dass das Unternehmen die Rückflüsse an die Aktionäre erhöhen möchte, was durch das neue Rückkaufprogramm unterstrichen wird. Die Flexibilität des Programms ermöglicht es Lilly, Aktien am freien Markt, über beschleunigte Rückkäufe oder durch privat ausgehandelte Transaktionen zu erwerben, ohne eine zeitliche Begrenzung.

Die Ankündigung des Rückkaufprogramms und der Dividendenerhöhung hat bereits positive Reaktionen am Markt ausgelöst, mit einem Anstieg des Aktienkurses um etwa ein Prozent im nachbörslichen Handel. Lilly hat in den letzten Jahren erheblich von seinen Diabetes- und Abnehm-Medikamenten Mounjaro und Zepbound profitiert, was zu einer Verfünffachung des Aktienkurses in den letzten vier Jahren geführt hat. Trotz eines Rückgangs von etwa 17 Prozent seit dem Rekordhoch von fast 973 Dollar bleibt Lilly mit einem Börsenwert von über 760 Milliarden Dollar der wertvollste Pharmakonzern der Welt und zählt zu den zehn teuersten US-Unternehmen.

Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit "Buy", und das Aufwärtspotenzial wird auf 23 Prozent geschätzt, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 796,0EUR auf NYSE (12. Dezember 2024, 02:04 Uhr) gehandelt.