Enttäuschende Bilanz: Carl Zeiss Meditec kämpft mit Umsatzrückgängen!

Carl Zeiss Meditec hat im Geschäftsjahr 2023/24 eine enttäuschende Bilanz vorgelegt, die durch eine schwache Nachfrage in China und ein rückläufiges Geschäft in Nordamerika geprägt ist. Der Umsatz sank um 1,1 Prozent auf 2,07 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (EBIT) dramatisch um 44 Prozent auf 194,5 Millionen Euro fiel. Analysten hatten mit besseren Ergebnissen gerechnet, was zu einem starken Kursrückgang der Aktie um über 13 Prozent führte.

Die Hauptursache für die Umsatzrückgänge war die schwache Nachfrage nach Intraokularlinsen und chirurgischen Verbrauchsmaterialien in China, die durch neue Vergabesysteme und eine zögerliche Sommersaison bei Laseroperationen verstärkt wurde. Auch in Nordamerika hielten sich Kunden mit Investitionen zurück, was den Absatz von Diagnostik- und Messgeräten beeinträchtigte. Vorstandschef Markus Weber äußerte sich vorsichtig über die zukünftigen Geschäftsaussichten und verwies auf die anhaltenden Herausforderungen, insbesondere im chinesischen Markt.