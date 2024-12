Stellantis investiert 4,1 Mrd. Euro in neue Batteriefabrik in Spanien! Der Elektrofahrzeughersteller Stellantis plant den Bau einer neuen Batteriefabrik in Zaragoza, Spanien, in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL. Die beiden Unternehmen haben ein Joint Venture gegründet und investieren …