Ölpreise steigen leicht: Unsicherheit durch Nahost-Konflikte und China

Am Mittwoch stiegen die Ölpreise leicht, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent für Februar 72,86 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 68 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte WTI für Januar erhöhte sich um 60 Cent auf 69,19 Dollar. Trotz dieser leichten Erholung blieben die Ölpreise in einem unsicheren Umfeld, da positive und negative Faktoren sich die Waage hielten.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat ihre Prognosen für die weltweite Ölnachfrage für 2023 und 2024 zum fünften Mal in Folge gesenkt. Diese Anpassung hatte jedoch kaum Einfluss auf die Ölpreise, da die Opecs Ausblick optimistischer ist als der vieler anderer Experten, einschließlich der Internationalen Energieagentur.

Am Montag stiegen die Ölpreise ebenfalls, hauptsächlich aufgrund der Hoffnung auf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen in China. Ein Barrel Brent kostete 72,14 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,02 Dollar entsprach. Die chinesische Regierung hatte angekündigt, proaktive fiskalpolitische Maßnahmen zu ergreifen, um die angeschlagene Wirtschaft zu unterstützen. Diese Entwicklungen trugen dazu bei, die Ölpreise zu stabilisieren, nachdem sie zuvor auf den niedrigsten Stand seit drei Wochen gefallen waren.

Zusätzlich belastete das hohe globale Angebot an Rohöl die Preise. Obwohl die Opec+ ihre freiwillige Förderbegrenzung verlängert hat, war diese Entscheidung bereits erwartet worden. Die geopolitische Lage im Nahen Osten, insbesondere die Entwicklungen in Syrien, wurde ebenfalls beobachtet. Analysten schätzten jedoch, dass das Risiko von Störungen in der Ölförderung in der Region gering sei.

Insgesamt bleibt die Situation auf dem Ölmarkt angespannt, mit einer Vielzahl von Faktoren, die die Preisentwicklung beeinflussen. Die Investoren sind weiterhin auf staatliche Unterstützung für die chinesische Wirtschaft und die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten fokussiert.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 73,70USD auf Lang & Schwarz (12. Dezember 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.