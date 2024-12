Kontron AG sichert sich 20-Millionen-Dollar-Auftrag im US-Verteidigungssektor!

Die Kontron AG, ein führender Anbieter von IoT- und Embedded-Computer-Technologien, hat am 11. Dezember 2024 einen bedeutenden Auftrag im US-Verteidigungssektor erhalten. Dieser Auftrag umfasst die Lieferung von VPX-Modulen und satellitengestützten Kommunikationseinrichtungen, die für die autonome Steuerung in der Flugverkehrskontrolle und in unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) eingesetzt werden. Die Hardware wird den Anforderungen des Sensor Open Systems Architecture (SOSA) Standards entsprechen, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert.

Der geschätzte Umsatz aus diesem neuen Projekt beläuft sich auf etwa 20 Millionen US-Dollar. Kontron konnte sich durch seine fortschrittliche Technologie, die langfristige Lieferfähigkeit und die enge Zusammenarbeit zwischen seinen internationalen Niederlassungen durchsetzen. Diese strategische Partnerschaft eröffnet dem Unternehmen nicht nur neue Geschäftsmöglichkeiten, sondern positioniert es auch als starken Mitbewerber für zukünftige Ausschreibungen mit höherem Volumen, insbesondere im Bereich der autonomen Steuerung von Landfahrzeugen.