Goldpreis erreicht Höchststand: Chinas Notenbank kauft massiv ein!

Am Montag erreichte der Goldpreis an der Londoner Börse mit 2.676 US-Dollar je Feinunze den höchsten Stand seit zwei Wochen. Im frühen Handel lag der Preis noch etwa 50 Dollar niedriger, was auf eine signifikante Preissteigerung im Laufe des Tages hinweist. In Euro umgerechnet betrug der Preis zuletzt 2.522 Euro pro Unze. Ein wesentlicher Faktor für den Anstieg des Goldpreises ist die Entscheidung der chinesischen Notenbank, ihre Goldreserven erstmals seit sieben Monaten aufzustocken. Diese kaufte im November 160.000 Feinunzen Gold, um ihre Währungsbestände gegen eine mögliche Abwertung abzusichern. Diese Käufe sind besonders bemerkenswert, da der Goldpreis sich weiterhin in der Nähe seines Rekordhochs von 2.790 Dollar, das Ende Oktober erreicht wurde, bewegt. Im November fiel der Preis zeitweise auf 2.536 Dollar.

Zusätzlich zu den Käufen der chinesischen Notenbank trägt auch die geopolitische Unsicherheit in Syrien zur Stabilität des Goldpreises bei. Der Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hat das Land in eine ungewisse Zukunft gestürzt, was Investoren dazu veranlasst, in sichere Anlagen wie Gold zu investieren. Händler berichten, dass diese Unsicherheiten den Goldpreis stützen.